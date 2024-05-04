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Генменеджер «Майами» о Месси: «Величайший спортсмен всех времен. Все равно что смотреть, как играет Тайгер Вудс, как плавает Майкл Фелпс, как бегает Усэйн Болт»

– До Месси Бекхэм тоже открыл много дверей? – Да, но он не играет. Уровень влияния был другой, как и у нашего владельца Хорхе Маса.

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