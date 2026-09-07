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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Авербух о Kinoshita Group Cup: «Ребята выступили хорошо, но это был турнир категории В. На такие турниры сильнейшие фигуристы приезжают точечно»

Хореограф Илья Авербух призвал не переоценивать значимость турнира Kinoshita Group Cup.  Турнир серии «Челленджер» прошел в Токио с 4 по 6 сентября.

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