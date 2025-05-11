Pembina готовит второй заход: спрос на Cedar LNG растёт

Генеральный директор Pembina Pipeline Скотт Бёрроуз заявил, что для первой фазы плавучего завода Cedar LNG в Китимате найдётся достаточный спрос, а переговоры с потенциальными судоотправителями уже перешли к детальным контрактным соглашениям.
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