Клаксон
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Клаксон

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Как изменились продажи люксовых машин в августе

Как изменились продажи люксовых машин в августе

Lamborghini в последний месяц лета стал лидером рынка новых люксовых автомобилей в России. По данным агентства АВТОСТАТ, по итогам августа 2026 года в России было реализовано 56 новых машин сегмента Luxury.

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