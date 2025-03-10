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Царьград

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Соцпенсии в России вырастут на 14,75% с 1 апреля, сообщил Михаил Мишустин

Соцпенсии в России вырастут на 14,75% с 1 апреля, сообщил Михаил Мишустин

С 1 апреля в России произойдет индексация социальных пенсий на 14,75%. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что это затронет около 4,2 миллиона русских, включая инвалидов и лиц без трудового стажа.

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