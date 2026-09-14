В Липецкой области обокрали юного гостя из Краснодаского края

Кошелёк нашёл 41-летний безработный мужчина, ранее судимый, и присвоил деньги себе.В Становом Липецкой области в дежурную часть полиции обратился 18-летний парень из Краснодарского края, приехавший в гости к родственникам.
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