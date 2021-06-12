Карельские Вести

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Как пережить жару: 6 лайфхаков, чтобы не перегреваться и лучше спать

Температура воздуха перевалила за +25, в квартире жарко, в офисе — душно, в транспорте — невыносимо. Жаркие дни — непростое испытание для тех, кто с трудом переносит температуру воздуха выше +25, особенно, если дома и в офисе нет кондиционеров.

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