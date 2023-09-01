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Андрей Коваленко о допинге в «Толпаре»: «Мельдоний у нас был широко распространен, когда я начинал карьеру. Западным структурам удалось протащить запрет»

В апреле РУСАДА сообщило, что ведет расследование по факту семи положительных допинг‑тестов у игроков молодежной команды «Салавата Юлаева».

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