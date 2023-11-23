«Орланы» в направлении Приволжска и Волгореченска перевезли около 12 тысяч пассажиров всего за два месяца курсирования

<p> Рельсовые автобусы, связавшие комфортным железнодорожным пассажирским сообщением Иваново и Фурманов с Приволжском и Волгореченском (Костромская область), перевезли около 12 тысяч пассажиров за два месяца с начала курсирования.
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