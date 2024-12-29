Михаил Кавелашвили вступил в должность президента Грузии

Избранный президент Грузии Михаил Кавелашвили вступил в должность. Об этом информирует ТАСС. Российское агентство отмечает, что предыдущая глава закавказской республики Саломе Зурабишвили покинула президентский дворец в Тбилиси и вышла к митингующим.