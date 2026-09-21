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Мировое обозрение

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Bloomberg узнал о непубличных поставках Украине оборудования перед тяжёлой зимой

Bloomberg узнал о непубличных поставках Украине оборудования перед тяжёлой зимой

Европейские союзники Киева перешли к тихой логистике: без официальных заявлений и публичных церемоний они передают Украине оборудование и запчасти, необходимые для подготовки энергосистемы к предстоящему отопительному сезону.

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