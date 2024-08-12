Лежнев, вытаскивающий стариков из подвалов, День города и прямая линия – всё смешалось в Орле

Яркие цитаты местных политиков и чиновников – в рубрике «Орловские перлы». Зюганову по ночам Мымрино будет являться В администрации Орловской области прошла закрытая встреча лидера КПРФ с некоторыми депутатами облсовета.
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