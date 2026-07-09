Ученые хотят «закрыть солнце»: найден способ ослабить грядущий климатический кошмар

Ученые предупредили о новом супер-Эль-Ниньо и изучают способ ослабить его последствия Климатологи рассматривают возможность применения спорной технологии, которая может временно снизить воздействие экстремального Эль-Ниньо — одного из самых опасных природных явлений, способного усилить жару, засухи, пожары и другие погодные катастрофы.