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Ученые хотят «закрыть солнце»: найден способ ослабить грядущий климатический кошмар

Ученые хотят «закрыть солнце»: найден способ ослабить грядущий климатический кошмар

Ученые предупредили о новом супер-Эль-Ниньо и изучают способ ослабить его последствия Климатологи рассматривают возможность применения спорной технологии, которая может временно снизить воздействие экстремального Эль-Ниньо — одного из самых опасных природных явлений, способного усилить жару, засухи, пожары и другие погодные катастрофы.

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