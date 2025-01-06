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Ольмо не хочет уходить из «Барсы», несмотря на проблемы с регистрацией. Хавбек верит Лапорте и надеется сыграть в Суперкубке Испании

Напомним, Ла Лига и Королевская испанская федерация футбола (RFEF) объявили об отказе «Барсе» в регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора.

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