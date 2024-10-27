Доктор Мясников заявил, что 30 грамм сыра покроют дневную норму белка

Доктор рассказал, сколько и какого сыра можно съесть в день. Александр Мясников телеканал «Россия»Александр Мясников и шеф-повар Глеб Астафьев в эфире шоу «О самом важном» на телеканале «Россия 1» раскрыли нюансы употребления сыра.
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