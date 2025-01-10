Русская весна
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Русская весна

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Внучке Чкалова грозит первый штраф за нарушение закона об иноагентах

Внучке Чкалова грозит первый штраф за нарушение закона об иноагентах

Правнучке летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарье Богдановой* грозит первый штраф за нарушение российского законодательства о деятельности иностранных агентов, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы.

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