Никогда не была хозяйственной в отличие от моей мамы.

И привить мне это было очень сложно – ну не в моем характере закрутки, заготовки, запасы – в общем, пополнение закромов родины! Но вот оно, свершилось! Я стала обладательницей теплицы 6×3, и поневоле задумаоась, а куда девать все это выросшее добро, даже без особого вклада в процесс! И я стала на просторах интернета сохранять себе в канал быстрые и полезные рецепты.