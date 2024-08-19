Полезные советы
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Полезные советы

141 подписчик

Никогда не была хозяйственной в отличие от моей мамы.

Никогда не была хозяйственной в отличие от моей мамы.

И привить мне это было очень сложно – ну не в моем характере закрутки, заготовки, запасы – в общем, пополнение закромов родины! Но вот оно, свершилось! Я стала обладательницей теплицы 6×3, и поневоле задумаоась, а куда девать все это выросшее добро, даже без особого вклада в процесс! И я стала на просторах интернета сохранять себе в канал быстрые и полезные рецепты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх