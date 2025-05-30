Незабываемая встреча: Владимир Путин рассказал, что встречался со старцами и их слова его впечатлили Ольга БезродняяПрезидент России Владимир Путин рассказал, что встречался со старцами Иоанном и Илием и описал этот разговор, как очень духовный и осмысленный, который к тому же дал то, чем сможет пользоваться в будущем.