В Брянской области машина подорвалась на мине, замаскированной в коробке

Гражданский автомобиль наехал на взрывное устройство, сброшенное с украинского беспилотника и замаскированное под обычную коробку, на трассе между селами Подывотье и Саранчино Севского района, 16 июля сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук в своем Telegram-канале.
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