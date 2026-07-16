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В Брянской области машина подорвалась на мине, замаскированной в коробке

В Брянской области машина подорвалась на мине, замаскированной в коробке

Гражданский автомобиль наехал на взрывное устройство, сброшенное с украинского беспилотника и замаскированное под обычную коробку, на трассе между селами Подывотье и Саранчино Севского района, 16 июля сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук в своем Telegram-канале.

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