ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко По основным вопросам Москва и Вашингтон должны договориться сами в двустороннем формате, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
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