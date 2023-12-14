Петербургская прокуратура утвердила обвинение по делу о создании финансовой пирамиды

За время работы мошеннической схемы у пайщиков было похищено более 190 млн рублей. Петербургская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летнего основателя потребительского кооператива «Честный капитал».
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