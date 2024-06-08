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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джей Ар Смит посоветовал Дэну Херли не принимать предложение «Лейкерс»

«Не берись за это!» – написал экс-игрок НБА. Смит выступал под руководством Херли на школьному уровне с 2002 по 2004 годы, после чего был выбран под 18-м номером на драфте-2004 НБА, не посещая колледж.

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