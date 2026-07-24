В индийском городе Умергам выпал метр осадков за сутки

1064 мм осадков выпало в городе Умергам округа Валсад индийского штата Гуджарат за сутки, что является третьим значению этого показателя за всю историю наблюдений в стране, сообщает 24 июля The Hindustan Times со ссылкой на данные Метеорологического департамента Индии.