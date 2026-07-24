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В индийском городе Умергам выпал метр осадков за сутки

В индийском городе Умергам выпал метр осадков за сутки

1064 мм осадков выпало в городе Умергам округа Валсад индийского штата Гуджарат за сутки, что является третьим значению этого показателя за всю историю наблюдений в стране, сообщает 24 июля The Hindustan Times со ссылкой на данные Метеорологического департамента Индии.

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