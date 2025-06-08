Сальдо: более 5 тыс. абонентов остались без света на Херсонщине после ударов ВСУ

ГЕНИЧЕСК, 8 июня. /ТАСС/. Свыше 5 тыс. абонентов в Верхнем Рогачике и Нижних Серогозах Херсонской области остались без электроснабжения в результате ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил глава региона Владимир Сальдо.
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