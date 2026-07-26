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Слезы у алтаря и плюшевый талисман: как прошла свадьба Олеси Иванченко и Максима Зайца

Известная комикесса и ведущая популярного шоу «Натальная карта» Олеся Иванченко вышла замуж. Ее избранником стал 36-летний Максим Заяц (Загайский) — комик и победитель первого сезона проекта «Импровизация.

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