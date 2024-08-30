Куриные крылышки никогда больше не буду готовить в духовке: теперь делаю их на сководке в 2 раза быстрее, чем раньше

Куриные крылышки с медом и соевым соусом, для которых не нужна духовка. Лучший рецепт куриных крылышек, который я пробовала за последний год! Муж говорит, что я просто гуру куриных крылышек =) Потому что рецептов их я знаю много и всегда выходит очень вкусно.