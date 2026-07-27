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Пашинян в разговоре с Путиным выступил за открытый диалог по референдуму

Пашинян в разговоре с Путиным выступил за открытый диалог по референдуму

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул готовность решать вопрос, связанный с референдумом по членству в ЕАЭС и ЕС, путём открытого диалога.

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