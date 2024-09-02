Ёко Таро чуть не “обмочился” от восторга из-за новой игры Metaphor: ReFantazio от Atlus И...

Ёко Таро чуть не “обмочился” от восторга из-за новой игры Metaphor: ReFantazio от AtlusИзвестный японский гейм-дизайнер Ёко Таро, создатель серии игр NieR, поделился своими впечатлениями от новой игры компании Atlus, Metaphor: ReFantazio.
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