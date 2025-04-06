Прокат самокатов в Москве остановили из-за снегопада: когда вернут доступ

В Москве временно прекращена работа сервисов проката электросамокатов и велосипедов. Причиной стало резкое ухудшение погодных условий — в городе снова выпал снег, а на дорогах местами образовалась гололедица.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии