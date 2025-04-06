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Прокат самокатов в Москве остановили из-за снегопада: когда вернут доступ

Прокат самокатов в Москве остановили из-за снегопада: когда вернут доступ

В Москве временно прекращена работа сервисов проката электросамокатов и велосипедов. Причиной стало резкое ухудшение погодных условий — в городе снова выпал снег, а на дорогах местами образовалась гололедица.

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