Почему ночная зарядка iPhone безопасна и как продлить жизнь аккумулятору

Тема ночной зарядки смартфона обросла таким количеством мифов, что порой сложно отделить реальные факты от устаревших страшилок.
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