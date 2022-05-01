Овсянка, сэр: специалист убеждает россиян не злоупотреблять популярным блюдом

Врач-диетолог предостерегает россиян от чрезмерного употребления в пищу овсянки. По словам эксперта Елены Соломатиной, которые приводит телеканал «Москва 24», злоупотребление любимой многими овсянкой лишает человеческий организм полезных веществ.
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