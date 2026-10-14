Лавров анонсировал встречу Путина и Си Цзиньпина на саммите АТЭС в Китае

Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров, начиная переговоры с министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И, сообщил, что российский лидер Владимир Путин прибудет в Шэньчжэнь, где примет участие в саммите АТЭС.