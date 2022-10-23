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В Республике Бурятия с мобилизованными военнослужащими ВВО проходят тренировки по работе на аппаратуре связи

В Республике Бурятия с мобилизованными военнослужащими ВВО проходят тренировки по работе на аппаратуре связи

Под руководством опытных инструкторов мобилизованные военнослужащие вспоминают основы работы с аппаратурой радиосвязи.

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