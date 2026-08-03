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Экс-начальника Казанского вокзала признали виновным в получении крупной взятки

Экс-начальника Казанского вокзала признали виновным в получении крупной взятки

Мещанский районный суд Москвы приговорил бывшего начальника Казанского вокзала к восьми годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафу в 6,5 миллионов рублей.

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