Экс-начальника Казанского вокзала признали виновным в получении крупной взятки

Мещанский районный суд Москвы приговорил бывшего начальника Казанского вокзала к восьми годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафу в 6,5 миллионов рублей.
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