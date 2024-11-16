«Кадровая революция» Дональда Трампа: сюрприз за сюрпризом!

Скучать с будущим президентом Америки Дональдом Трампом не придется. Убедившись в том, что никакой волны массовых протестов в связи с его избранием ввиду полного разгрома демократов на выборах, не последует, он приступил к формированию собственной «команды мечты» по управлению страной.