«Кадровая революция» Дональда Трампа: сюрприз за сюрпризом!

Скучать с будущим президентом Америки Дональдом Трампом не придется. Убедившись в том, что никакой волны массовых протестов в связи с его избранием ввиду полного разгрома демократов на выборах, не последует, он приступил к формированию собственной «команды мечты» по управлению страной.
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