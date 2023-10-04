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Цена нефти Brent опустилась ниже $86 впервые с 31 августа

Цена нефти Brent опустилась ниже $86 впервые с 31 августа

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 86 долларов за баррель впервые с 31 августа, передает ТАСС.Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE по состоянию на 00:21 четверга по московскому времени.

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