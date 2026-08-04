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FiNE NEWS

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Склад Wildberries в Самарской области почти полностью уничтожен пожаром после удара дрона ВСУ

Пожар на складе Wildberries после удара дрона ВСУ В ночь на 2 августа складской комплекс Wildberries в Самарской области подвергся атаке беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины, в результате чего возник крупный пожар.

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