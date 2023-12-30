Володин сообщил о поступлении в гараж Госдумы первых автомобилей Lada Vesta

В гараж нижней палаты российского парламента поступили первые отечественные автомобили Lada Vesta. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин 30 декабря сообщил, что депутаты будут ездить на на наших машинах уже с нового года.
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