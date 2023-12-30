Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 781 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Селиванов
    Жалко мирных людей особенно безвинных детей, до слёз жалко. Но кровь их должна лежать не только на натофашистах но и ...Минобороны России...
  • Виктор Луговой
    Пора им в остамшыися трубы заместо углеводородьев зачать закачивать цыанистоводородиевые соединенчества, ёлы... Несра...Захарова: к орган...
  • Сергей Oблезов
    России видно на роду написано, отвечать через определенное время! Когда начнем бить первыми? Чтобы у уродов страх был...Минобороны России...

Володин сообщил о поступлении в гараж Госдумы первых автомобилей Lada Vesta

Володин сообщил о поступлении в гараж Госдумы первых автомобилей Lada Vesta

В гараж нижней палаты российского парламента поступили первые отечественные автомобили Lada Vesta. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин 30 декабря сообщил, что депутаты будут ездить на на наших машинах уже с нового года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх