Трамп хочет добиться сделки по Украине к саммиту G20, пишет The Atlantic. Но нужна ли сделка России? СВО дала на эту тему один важный урок, напомнил политолог Дробницкий.
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