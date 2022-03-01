Основной спонсор Кубка мира по лыжным гонкам перекрасит свой логотип в цвета украинского флага

Швейцарская компания Coop, которая является основным спонсором Кубка мира по лыжным гонкам, перекрасит свой логотип в цвета украинского флага.

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