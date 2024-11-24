Овечкин вместе с «Вашингтоном» отправится на выезд во Флориду

Об этом сообщает журналистка Сэмми Сильбер со ссылкой на тренера «Кэпиталс» Спенсера Карбери. «Овечкин едет во Флориду, по словам Карбери.
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