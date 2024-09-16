РКН: деградация YouTube связана с применяемыми к сервису различными политиками

В Роскомнадзоре (РКН) подтвердили, что ведется работа по замедлению работы YouTube в России. Об этом представитель ведомства рассказал одному из российских интернет-провайдеров в официальном письме, которое было отправлено в ответ на запрос разъяснить нестабильную работу YouTube.