РКН: деградация YouTube связана с применяемыми к сервису различными политиками

В Роскомнадзоре (РКН) подтвердили, что ведется работа по замедлению работы YouTube в России. Об этом представитель ведомства рассказал одному из российских интернет-провайдеров в официальном письме, которое было отправлено в ответ на запрос разъяснить нестабильную работу YouTube.
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