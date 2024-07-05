Компания Lenovo выпустила новый мини-пк ThinkCenter Neo Ultra для мультимедийных проектов

Компания Lenovo выпустила новый мини-планшет под названием ThinkCenter Neo Ultra, который сочетает в себе компактные размеры с высокой производительностью и позиционирует себя как альтернативу Mac Studio для работы с "тяжелыми" мультимедийными проектами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии