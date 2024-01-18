Пермский край вошел в число лидеров по реализации нацпроектов

Пермский край вошел в список лидирующих регионов по реализации нацпроектов. Об этом на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
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