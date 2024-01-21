Трамп пообещал завершить конфликт на Украине сразу после избрания президентом

Экс-президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп дал обещание, что если ему удастся вновь занять пост главы государства, то он сумеет разрешить бушующее на украинской территории противостояние до официального вступления в должность.
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