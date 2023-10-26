США допустили, что РФ добьется на Украине преимущества в ближайшие месяцы

Вашингтон допустил, что в ближайшие месяцы Россия добьется на Украине тактического преимущества. Об этом было заявлено во время брифинга пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер с участием координатора СНБ по стратегическим коммуникациям Джона Кирби.
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