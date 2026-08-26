Принц Гарри и Меган Маркл оставят куриц в США при переезде в Великобританию

Принц Гарри и Меган Маркл будут вынуждены оставить своих куриц в США при переезде. Об этом сообщает издание Hello!Предполагается, что супруги вернутся в Великобританию вместе с черным лабрадором Пулой и биглем Мией, которых они приютили в 2018 и 2022 годах.