Серп и молот: почему в символе СССР видят тайный смысл

РИА Новости/Леонид Доренский Многие сегодня не знают, кто такой художник Евгений Камзолкин. Но ведь именно этот человек придумал символ, который в нашей стране знаком всем без исключения – советский символ.
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