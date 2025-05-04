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Серп и молот: почему в символе СССР видят тайный смысл

Серп и молот: почему в символе СССР видят тайный смысл

РИА Новости/Леонид Доренский Многие сегодня не знают, кто такой художник Евгений Камзолкин. Но ведь именно этот человек придумал символ, который в нашей стране знаком всем без исключения – советский символ.

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