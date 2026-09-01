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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязани на нескольких улицах отключили холодную воду

В Рязани на нескольких улицах отключили холодную воду

Так, ресурс перестали подавать c 09:30 до 17:00 на улице Новоселов 33 корп. 3. Холодную воду отключили c 09:20 до 17:00 по адресам: 3-й Аллейный проезд 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 37, 38, 39; 4-й Аллейный проезд 1, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 32; 5-й Аллейный проезд 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11/24, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27 корп.

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