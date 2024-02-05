Русским авиакомпаниям запретят рассаживать родителей и их детей в самолетах

Депутаты "Единой России" готовят поправки в Воздушный кодекс.Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая дала интервью газете "Известия", где рассказала о поправках в воздушный кодекс, которые сейчас готовят депутаты "Единой России".
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